Arbeiten ab dem 27. Juni Vollsperrung nötig: Johannesstraße in Papenburg wird ausgebaut Von Mirco Moormann | 25.06.2022, 16:26 Uhr

In der kommenden Woche startet der erste von sechs Abschnitten des Ausbaus der Johannesstraße in Papenburg. Am Montag, den 27. Juni, wird mit den die Arbeiten begonnen. Im Zuge der Arbeiten kommt es auch zu einer Vollsperrung.