Am Wochenende wird oft weniger getestet, sodass die Zahlen niedriger ausfallen als in der Woche. FOTO: Sebastian Gollnow/dpa Die Zahlen am Sonntag Corona-Inzidenz im Emsland sinkt deutlich Von Mirco Moormann | 13.03.2022, 11:51 Uhr

Die Corona-Inzidenz ist am Wochenende im Emsland deutlich gesunken. Lag der Wert am Freitag noch bei 1735, pendelte er sich am Sonntag bei 1515 ein.