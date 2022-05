Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat der Deutsche Gewerkschafsbund auch zu einer Mai-Kundgebung nach Papenburg eingeladen FOTO: IMAGO/Dwi Anoraganingrum DGB-Maikundgebung in Papenburg Viele Schlachthof-Beschäftigte aus dem Osterurlaub nicht zurückgekommen Von Insa Pölking | 02.05.2022, 17:29 Uhr

Es kriselt in der Fleischindustrie, die mit dem Schlachthof Weidemark in Sögel auch im nördlichen Emsland ansässig ist. Über die aktuelle Lage im Fleischsektor und wie Schlachthof-Mitarbeiter aus Osteuropa darauf regieren sprach Thomas Bernhard vom DGB auf der Mai-Kundgebung in Papenburg.