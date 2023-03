Die Baustelle Dever-Park aus luftiger Höhe: Für mehrere Millionen Euro wird das Einkaufszentrum in Papenburg seit Frühjahr 2021 umgebaut. Foto: Christian Belling up-down up-down Einkaufszentrum wird umgebaut Dann eröffnen Ruma und TK Maxx im Dever-Park in Papenburg Von Christian Belling | 02.03.2023, 06:16 Uhr

Seit fast zwei Jahren wird in Papenburg an der Modernisierung des Dever-Parks gearbeitet. Jetzt steht fest, wann Ruma und TK Maxx ihre Geschäfte in dem Einkaufszentrum öffnen.