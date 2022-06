Mit dem „Wirbelwandler“ soll der „Wasserdiesel“ hergestellt werden können (Archivfoto). FOTO: Holger Hartwig (Archiv) up-down up-down Papenburger vor Gericht Erneute Verurteilung: „Wirbelwandler“-Prozess zieht sich weiter hin Von Mirco Moormann | 27.06.2022, 11:47 Uhr

Der Prozess gegen die Papenburger Erfinder des „Wirbelwandlers“, mit dem klimafreundlicher Kraftstoff produziert werden soll, geht in die nächste Runde. In Osnabrück hat es eine zweite Verurteilung gegeben, am Ende ist der Prozess aber noch lange nicht.