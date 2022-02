Die Deichmann-Filiale in Papenburg ist ab dem 24. Februar wieder geöffnet. FOTO: Iris Kröhnert Renovierung am Deverweg Deichmann-Filiale in Papenburg öffnet wieder Von Iris Kröhnert | 23.02.2022, 12:30 Uhr

Gute vier Wochen war die Filiale des Schuhgeschäftes Deichmann am Deverweg in Papenburg geschlossen. Nun steht die Wiedereröffnung an.