Feuerwehreinsatz am Montagabend Defekter Wäschetrockner löst wohl Brand in Papenburg-Bokel aus Von Micha Lemme | 23.01.2023, 23:03 Uhr

Am späten Montagabend ist es an der Waldluststraße im Papenburger Stadtteil Bokel zu einem Feuer in einem Haus gekommen.