Wann geht es los? Start ist am Freitag, 29. September 2023, um 14 Uhr. Bis Sonntag, 8. Oktober, soll an zehn Tagen gefeiert werden. An den meisten Tagen haben die Buden und Fahrgeschäfte von 14 bis 23 Uhr geöffnet - freitags, samstags sowie den Montag vor dem Tag der Deutschen Einheit bis 1 Uhr.

250 Schausteller erwartet, erstmals Riesenschaukel „Excalibur“

Wie groß ist der Kramermarkt? 2022 kamen nach Schätzungen der Stadt Oldenburg 1,3 Millionen Besucher. Diesmal wird mit rund 250 Schaustellern auf 90.000 Quadratmetern geworben.

Welche neuen Großfahrgeschäfte gibt es? Unter anderem feiert die Riesenschaukel „Excalibur“ Premiere. Sie soll die Fahrgäste in knapp 50 Meter Höhe schwingen. Noch höher hinaus (60 Meter) geht es mit dem Riesenrad „Mein Rad“.

Außerdem sollen die neuen Laufbuden „Kaleidoskop – Das magische Auge der Phantasie“ und „Chaosfabrik“ Besucher begeistern. Ebenfalls neu in Oldenburg sind der Autoscooter „The Race“ der Firma Halle aus Großefehn.

Und sonst? Außer Klassikern wie „Break Dance“, „Musik-Express“, „Octopussy“, „Take Off“ und „Wellenflug“ gibt es noch die Wildwasserbahn „Piratenfluss“, die Achterbahnen „Wilde Maus XXL“ und „Kuddel der Hai“ sowie die Geisterbahn „Daemonium“, diverse Kinderkarussells und weitere Fahrgeschäfte.

Dreimal soll es ein Feuerwerk geben

Wann gibt es ein Feuerwerk? Gleich drei Feuerwerke sind geplant. Das erste soll am Eröffnungsabend, 29. September, gegen 22 Uhr stattfinden. Ein weiteres ist am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr im Anschluss an einen Laternenumzug, der um 18.30 Uhr beim alten Rathaus beginnt, vorgesehen. Am Sonntag, 8. Oktober, setzt ein Feuerwerk um 22 Uhr den Schlusspunkt.

Welche Programmpunkte sind sonst noch wichtig? Auf der Internetseite der Stadt sind zahlreiche weitere Programmpunkte aufgelistet. Unter anderem gibt es am Samstag, 30. September, einen Festumzug ab 13.45 Uhr. Es werden rund 100 Festwagen und mehr als 100.000 Leute erwartet. Am Samstag, 7. Oktober, ist eine Oldtimer-Parade ab 14 Uhr über das Festgelände geplant.

Welche Anreise-Empfehlungen gibt es? Der Kramermarkt findet auf dem Europaplatz vor den Weser-Ems-Hallen statt. Die Stadt empfiehlt Öffentliche Verkehrsmittel. Der Fußweg vom Bahnhof zu den Weser-Ems-Hallen ist etwa 800 Meter lang.

Parkplätze an Maastrichter Straße und beim „Olantis“

Parkplätze für Autos gibt es unter anderem an der Maastrichter Straße. Die sind gebührenpflichtig. Dort wurden 500 Parkplätze geschaffen. Auf den Park+Ride-Plätzen, etwa beim Olantis-Bad (555 Plätze), kann kostenlos geparkt werden. Die Busfahrt muss allerdings bezahlt werden.

Welche Zahlen sind sonst noch interessant? Laut Stadt sind die Gänge auf dem Markt insgesamt 1,5 Kilometer lang. Die Betriebe haben zusammengerechnet eine Frontlänge von rund drei Kilometern. In diesem Jahr wird die 416. Auflage des Volksfestes gefeiert. Eine Verordnung aus dem Jahr 1608 gilt als Gründung des Kramermarktes.



Welche großen Volksfeste folgen? Viele Schausteller reisen von Oldenburg zum Gallimarkt (11. bis 15. Oktober) oder zum Bremer Freimarkt (13. bis 29. Oktober) weiter.