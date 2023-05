Blauer Himmel und Sonnenschein boten sowohl am Platz an Meyers Mühle als auch am Hauptkanal beste Voraussetzungen für die Papenburger Meile. Foto: Britta Kothe up-down up-down Besucherandrang am Untenende Das war Samstag auf dem Maimarkt und der Papenburger Meile los und | 13.05.2023, 17:45 Uhr Von Max Brägelmann Britta Kothe | 13.05.2023, 17:45 Uhr

Wer am Samstag in Papenburg etwas erleben wollte, hatte ganz schön viel Auswahl: Auf dem Marktplatz läuft der Maimarkt und am Hauptkanal gab es mit „Papenburger Meile“, „Maritimer Erlebniswelt“ und Schiffseinweihung der „Dortmund IX“ einiges zu sehen. Und am Stadtpark begeisterten Mario und Luigi mit Geschenken für Kinder.