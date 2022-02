FOTO: Christoph Assies Kreuzliner der Meyer Werft Das sind die schönsten Bilder von der „AIDAcosma“ Von Christoph Assies | 27.02.2022, 10:53 Uhr

Die ersten Passagiere sind am Samstag, 26. Februar, in Hamburg an Bord der neuen „AIDAcosma“ gegangen. Wir sind von Kiel aus mitgefahren und haben uns an Bord des Schiffes umgesehen.