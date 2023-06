Insgesamt erhielten in diesem Jahr 47 neue Erzieherinnen ihr Abschlusszeugnis an den BBS Papenburg. Symbolfoto: IMAGO / Zoonar up-down up-down Abschlussprüfung bestanden Das sind die neuen Erzieherinnen von den BBS in Papenburg Von Max Brägelmann | 27.06.2023, 18:34 Uhr

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg verabschieden in jedem Jahr zahlreiche Schüler, so auch in diesem Jahr zwei Abschlussklassen von staatlich anerkannten Erzieherinnen. Wie die knapp 50 ehemaligen Schüler heißen und woher sie kommen, lesen sie hier.