Der geplante Stellenabbau auf der Meyer Werft ist bis Ende 2023 ausgesetzt worden. FOTO: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Meyer Werft, Störche, Güterzug Das sind die guten Nachrichten der Woche aus dem Emsland Von Hermann Hinrichs | 24.06.2022, 15:29 Uhr

Vorerst doch kein Stellenabbau auf der Meyer Werft, Nachwuchs bei Störchen in Haren, der erste in Werlte entladene Güterzug und der Umbau am Marien-Hospital in Papenburg - die Woche bot wieder eine Reihe guter Nachrichten aus dem Emsland.