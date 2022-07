Mit den Zeugnissen in der Hand gehen die Schüler der Abschlussklassen wohl ein letztes Mal durch die Tür der Heinrich-von-Kleist-Schule. FOTO: Gerd Schade (Archiv) up-down up-down Heinrich-von-Kleist-Schule 86 Schüler verlassen Oberschule in Papenburg mit „krisenfestem“ Abschluss Von Kristina Müller | 01.07.2022, 16:26 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Pandemie auch die Vergabe der Zeugnisse an die Abschlussschüler der Heinrich-von-Kleist-Schule in Papenburg gehörig durcheinandergewirbelt. Dieses Jahr jedoch konnten sich Schüler, Lehrer, Eltern und Familien auf eine Feier freuen, in der wieder die Schulabschlüsse im Vordergrund standen.