Bürgermeisterin Vanessa Gattung (SPD) und Volker Schomaker, Geschäftsführer der Schomaker Bau GmbH aus Dörpen, die die Fläche 2022 erworben hatte, gaben nun bekannt, dass man in der vergangenen Woche Verträge für einen Grundstückstausch unterzeichnet habe. „Wir bekommen etwa zwei Drittel von der Giese-Fläche und die Firma Schomaker erhält im Gegenzug rund 8.800 Quadratmeter vom ehemaligen Bauhof-Gelände an der Gutshofstraße“, berichtet Gattung. So könnten beide Standorte im Sinne des Bebauungsplanes und entsprechend ihrer Umgebung weiterentwickelt werden.

Sechs Häuser mit jeweils 15 Mietwohneinheiten

Machten ihre gemeinsamen Pläne öffentlich (von links): Heinz Walker, Bauamt Stadt Papenburg, Investor Volker Schomaker, Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt und Bürgermeisterin Vanessa Gattung. Foto: Christoph Assies

An der Gutshofstraße will Volker Schomaker demnach mit seinem Unternehmen perspektivisch sechs Mehrfamilienhäuser mit jeweils 15 Wohneinheiten errichten. Geplant ist Schomaker zufolge angesichts der angespannten Situation im Wohnungsbau „mit angezogener Handbremse“ zunächst zwei Häuser bis 2025 fertigstellen zu wollen.

Die Höhe der Mietpreise steht Schomaker zufolge noch nicht fest. Die Bauten entstünden als Niedrigenergiehäuser. Zu möglichen Plänen für den verbliebenen Teil des Giese-Geländes machte Schomaker keine Angaben.

Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofs an der Gutshofstraße sollen Mietshäuser entstehen. Foto: Christoph Assies

Vanessa Gattung sagte, sie sei „sehr glücklich“ über diese Lösung, mit der „größere städtische Ziele erreicht werden“ könnten. Über die Fläche des ehemaligen Autohauses will die Stadt mit Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt das benachbarte Gewerbegebiet Von-Herz-Straße weiterentwickeln.

So sollen die neuen Mietshäuser auf dem ehemaligen Bauhof-Gelände an der Gutshofstraße aussehen. Zunächst sind zwei Neubauten geplant, perspektivisch sollen sechs Häuser mit jeweils 15 Wohneinheiten entstehen. Grafik: Schomaker Bau GmbH

Erschließungsstraße über das Giese-Areal in das Gebiet „Von-Herz-Straße“

„Die Verkehrssituation an der Von-Herz-Straße ist für die dort ansässigen Betriebe seit einigen Jahren problematisch. Jetzt haben wir nicht nur die Möglichkeit, dafür eine bessere Lösung hinzubekommen, sondern können auch das gesamte Gebiet weiterentwickeln“, so die Bürgermeisterin. Wie Heinz Walker vom Fachbereich Bauen skizzierte, sei eine erste Idee, eine Erschließungsstraße über das Giese-Areal in das Gebiet „Von-Herz-Straße“ zu bauen.

Für Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt ist mit der Bekanntgabe des Grundstückstausches der Startschuss für die Vermarktung der neuen Flächen gefallen. „Die grüne Wiese, auf der etwas Neues entsteht, gibt es nicht mehr. Quartiere, wie hier das ehemalige Autohaus, müssen neu betrachtet und dann überplant werden“, erklärt Wendt. Man schaue sich nun an, wer sich für die neu geschaffenen Fläche bewerbe „und wie das zu den Betrieben in der direkten Nachbarschaft passt“. Dabei spreche man auch mit den Unternehmen in der Von-Herz-Straße, denn mögliche Erweiterungspläne könnten durch die neue Situation nun auch bedient werden, so Wendt.

Giese-Areal soll im Frühjahr 2024 baureif sein

Geplant ist der Wirtschaftsförderin zufolge, das Gebiet bereits im Frühjahr 2024 baureif zu haben. Wendt betont, man wolle „gar nichts ausschließen“, es komme auf ein gutes Konzept für das neu geschaffene Gewerbegebiet an.

Schutt und Geröll vom Abbruch des Authohauses Giese wird nun schrittweise abgefahren. Bis zum Frühjahr 2024 soll das Areal baureif sein. Foto: Christoph Assies

Dafür setzt Volker Schomaker nun alles daran, Schutt und Geröll vom Abbruch des Autohauses schrittweise abzufahren. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das Areal zum Ende des Jahres klar für die nächsten Schritte hin zur Baureife ist“, so Schomaker.

Der nun verkündete Plan bestätigt Informationen unserer Redaktion aus dem vergangenen Jahr. Die Schomaker-Baugruppe hatte in der Vergangenheit auf keine der mehrfachen Kontaktaufnahmen unserer Redaktion reagiert.

Vanessa Gattung sagte jetzt rückblickend, dass sich die Verhandlungen zum Grundstückstausch über einen längeren Zeitraum hingezogen hätten. Sie selbst habe auch im Vorfeld das Gespräch mit früheren Eigentümer des Giese-Geländes, Kurt Lion, gesucht. „Die Fronten waren sehr verhärtet und jetzt bin ich einfach froh, dass wir mit Herrn Schomaker, der mit uns Hand in Hand arbeitet, eine so gute Lösung hinbekommen, die nicht nur Gewerbebetrieben eine Chance bietet, sondern zudem dringend nötigen Wohnraum schafft.“