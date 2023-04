Mit der Praxisübernahme durch Dr. Peter Fleimisch ist das Papenburger Carré auch weiterhin in der Lage, Patienten im Fachbereich Lungenerkrankungen zu behandeln. Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper / Archiv up-down up-down Praxisübernahme Dr. Peter Fleimisch ist neuer Lungenfacharzt im Papenburger Carré Von Max Brägelmann | 06.04.2023, 13:10 Uhr

Wechsel in der Lungenfacharztpraxis im Ärzte- und Gesundheitszentrum Carré am Hauptkanal in Papenburg: Der gebürtige Österreicher Dr. Peter Fleimisch hat die Praxis von Dr. Franziska Schmidtübernommen, die aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand wechselt.