Mit dem Auftritt von Loi beginnt heute um 16 Uhr der erste Tag des NDR 2 Papenburg Festivals. Archivfoto: Werner Scholz up-down up-down Heute an der Meyer Werft Das NDR 2 Papenburg Festival im Liveticker Von Mirco Moormann, Britta Kothe und Hermann Hinrichs | 02.09.2022, 12:53 Uhr

Endlich ist es soweit: Nach langer coronabedingter Abstinenz kommen Festival-Fans nun wieder in Papenburg auf ihre Kosten. Am heutigen Freitag ist Auftakt zum zweitägigen NDR 2 Papenburg Festival an der Meyer Werft.