Das neue Herrenhaus bietet Kleidung im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss Anzüge. Foto: Iris Kroehnert up-down up-down Konzept an beiden Standort umgestellt Das ist neu im Modehaus Böckmann am Hauptkanal in Papenburg Von Iris Kroehnert | 23.03.2023, 17:14 Uhr

Das Modehaus Böckmann in Papenburg hat seine beiden Häuser am Hauptkanal modernisiert und umgebaut. Filialleiter Andre Woortmann zeigt, was alles neu ist und was sich geändert hat.