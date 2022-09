Foto: Christoph Assies Nach 13 Schiffen aus Papenburg Das ist das erste Schiff von Ex-Meyer-Stammkunde aus Italien Von Christoph Assies | 19.09.2022, 09:55 Uhr

Die Flotte der US-Reederei Norwegian Cruise Line besteht jetzt aus 18 Schiffen. 13 davon wurden über Jahrzehnte auf der Meyer Werft in Papenburg gebaut. Nun wurde mit der „Norwegian Prima“ der erste Kreuzfahrer einer neuen Baureihe seit zehn Jahren in Dienst gestellt. Entstanden ist das Schiff in Italien bei Meyer-Konkurrent Fincantieri. Ein Besuch an Bord.