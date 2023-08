Erste Vorboten des Augustmarktes sind auf dem Marktplatz am Untenende zu sehen. Auch dieses Jahr können sich die Besucher auf rund 50 Fahrgeschäfte aller Art freuen, wie Dennis Eden, Pressesprecher des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland berichtet.

Die Vorboten für den Augustmarkt sind nicht zu übersehen. Foto: Judith Bootsmann

Das traditionelle Volksfest hat Eden zufolge mit Attraktionen wie dem Break Dancer, dem Musikexpress, einem Riesenrad, Autoscooter, Super Dance, der Familienachterbahn „Family Coaster“, dem Laufgeschäft „Feuer Alarm“ und mehreren Kinderkarussells für jede Altersklasse etwas zu bieten. Zum Angebot zählen ebenfalls zahlreiche Los- und Verkaufsstände sowie Imbissbetriebe.

Personalnot bei Aufbauarbeiten

Die Erwartungen sind in diesem Jahr groß: „Der Augustmarkt im vergangenen Jahr wurde wirklich sehr gut angenommen. Für uns war das natürlich ein tolles Zeichen, dass wir offensichtlich von den Besuchern vermisst wurden“, sagt Eden. 2022 fand der Markt das erste Mal wieder in voller Montur und ohne Corona-Beschränkungen statt.

Dennis Eden rechnet wie im vergangenen Jahr mit einem großen Besucheransturm. Foto: Judith Bootsmann

Doch wie auch im Jahr 2022 macht den Schaustellern der Personalmangel zu schaffen. „Viele Aushilfen bei den Auf- und Abbauarbeiten haben sich nach der Corona-Pandemie eine andere Beschäftigung gesucht. Das merken wir nun natürlich deutlich“, erklärt der Sprecher. Mit einem reduzierten Angebot müssten die Besucher deswegen aber nicht rechnen.

Ladybug und Cat Noir aus Miraculous Teil des Programmes am Montag

Am Freitag, 25. August 2023, um 18 Uhr wird das Volksfest traditionell mit dem Fassanstich und Freibier offiziell eröffnet. Zuvor werden die Kinder, die zu dem Zeitpunkt im Marien-Hospital in Papenburg stationär behandelt werden, mit einem kleinen Geschenk vom Markt überrascht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Bei den Aufbauarbeiten ist der Personalmangel deutlich spürbar. Deswegen packt jeder mit an. Foto: Judith Bootsmann

An den drei folgenden Tagen beginnt der Markt jeweils um 14 Uhr. Am Montag sollen mit den ermäßigten Preisen und dem Kinderprogramm von 15 bis 18 Uhr vor allem Familien angelockt werden. So können die Kinder etwa die Charaktere Ladybug und Cat Noir aus der Kinderserie Miraculous in Lebensgröße erleben. Um 22 Uhr ist ein Feuerwerk geplant.

Viehmarkt-Verlosung und neuer Coupon

Dienstagmorgen startet um 12.11 Uhr die große Viehmarkt-Verlosung im vorderen Bereich des Marktgeländes – durchgeführt von den Schellenweibern des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV). Die Lose können für einen Stückpreis von einem Euro im Vorverkauf im Bürgerbüro Papenburg, beim Infostand im Rathaus, beim Reisebüro Albers am Obenende und bei der Tankstelle Schomaker erworben werden. Musikalisch untermalt wird die Verlosung vom Gerd-Bliede-Chor.

Neu ist in diesem Jahr der „Augustmarktcoupon“: Der Coupon kann seit Dienstag, 15. August 2023, für 50 Cent bei verschiedenen Verkaufsstellen in Papenburg erworben werden und hat einen Wert von einem Euro. Damit sparen Marktbesucher also 50 Cent je Kauf und nehmen außerdem an einer Verlosung für Fahrgeschäft-Freikarten teil.

Rathausstraße zwischen „Villa Dieckhaus“ und B70 temporär gesperrt

Für den Augustmarkt wird von Donnerstagabend, 24. August, ab 17 Uhr bis Mittwochvormittag, 30. August, ein Teilstück der Rathausstraße ab der Einfahrt zum Rathaus bis zur Bundesstraße B70 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Das Rathaus und die Volkshochschule (VHS) seien während der Markttage über die Parallelstraße neben dem Rathaus erreichbar. Parkplätze stehen der Pressemitteilung zufolge dort allerdings nur in geringer Zahl zur Verfügung.