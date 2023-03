Bei Einlasskontrollen überprüft Günther Eden, was Besucher dabei haben. Dabei helfen ihm Geräte wie ein Metalldetektor. Foto: Britta Kothe up-down up-down Ein Justizhauptwachtmeister berichtet Das haben Besucher des Amtsgerichts Papenburg in ihren Taschen Von Britta Kothe | 15.03.2023, 18:49 Uhr

Handy, Schlüssel, Portemonnaie – das hat fast jeder in der Tasche. Doch was nehmen Besucher mit ins Gericht? Justizhauptwachtmeister Günther Eden vom Amtsgericht Papenburg schildert, was er bei Einlasskontrollen findet und was nicht mit rein darf.