Mit dem Coude-Refraktor Teleskop kann Friedrich Wilkens verschiedene Objekte am Sternenhimmel anvisieren und vergrößern. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Sternwarte in Papenburg Astronomie als Hobby: Das fasziniert Friedrich Wilkens (14) aus Aschendorf am Weltall Von Judith Bootsmann | 14.11.2022, 05:46 Uhr

Von Papenburg aus die Andromeda Galaxie, den Jupiter und den Mond von ganz nahem beobachten - das ist in der Sternwarte Papenburg möglich. Der 14-jährige Hobbyastronom Friedrich Wilkens erzählt unserer Redaktion, was ihn am Kosmos so begeistert.