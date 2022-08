Freude über das Ausgleichstor: Hans Poelmann (links) und Jakob Sinnigen vom Sportverein BW Papenburg. FOTO: Christmann up-down up-down Drei Siege, ein Unentschieden Emsländer bei der Ü70 Fußball-WM: Ohne Niederlage im Halbfinale Von Mirco Moormann | 25.08.2022, 17:05 Uhr

Für die fünf Männer aus dem Emsland, die mit dem deutschen Team an der Fußball-WM in Dänemark teilnehmen, läuft das Turnier bestens. Am Freitag bestreiten sie das Halbfinale.