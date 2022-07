Vier Träger beleben jetzt das Quartier St. Josef mit seinen neuen und erneuerten Einrichtungen. FOTO: Kristina Müller up-down up-down Von Kindergarten bis Wohnassistenz Das alles bietet das neue Quartier St. Josef in Papenburg Von Kristina Müller | 06.07.2022, 15:06 Uhr

Nach mehrjähriger Planungs- und Umsetzungsphase gibt es am Vosseberg in Papenburg nun das Quartier St. Josef als ein kirchlich-soziales Zentrum. Wir haben uns zeigen lassen, was alles neu ist und wie die Gebäude von innen aussehen.