Den Namen „Isabell“ trägt nach dem Einsatz des Lasercutters der Kugelschreiber von Bernhard Meyer. FOTO: Britta Kothe Jeden Mittwoch ab 14 Uhr Darum macht das Basteln im „Klüter-Raum“ in Papenburg Spaß Von Gerd Schade | 16.06.2022, 11:19 Uhr

Der „Klüter-Raum“ am Hauptkanal in Papenburg hat die ersten Bastler angelockt - und begeistert. Wir haben uns in der Werkstatt mal umgesehen.