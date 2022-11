Ein Anlaufpunkt für Jugendliche in Papenburg ist der im Sommer 2021 eröffnete Skatepark am Jugendzentrum. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Antrag in Stadtrat eingebracht CDU fordert Jugendarbeit in allen Stadtteilen von Papenburg Von Judith Bootsmann | 15.11.2022, 11:51 Uhr

Die CDU-Fraktion in Papenburg will eine stärkere Präsenz der Kinder- und Jugendarbeit in den einzelnen Stadtteilen abseits des Jugendzentrums (JUZ). Das sind Vorschläge der Christdemokraten.