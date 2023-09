Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) als Betreiber des Emssperrwerks bei Gandersum in einer amtlichen Bekanntmachung schreibt, werde das Sperrwerk voraussichtlich ab Samstag, 28. Oktober 2023, „aus Gründen einer Schiffsüberführung“ geschlossen.

Termin ein erster Richtwert für Manöver

Hierzu werde der Wasserstand in der Ems oberhalb des Sperrwerks von Gandersum bis Herbrum auf bis zu 2,70 Meter über Normalhöhennull angehoben. Die Staudauer könne bis zu 52 Stunden betragen, so die Behörde weiter. Der Termin ist erfahrungsgemäß als erster Richtwert für die anstehende Überführung eines Kreuzfahrtschiff-Neubaus der Meyer Werft anzunehmen.

Der NLWKN weist darauf hin, dass die Angaben vorbehaltlich der Wettersituation seien. Werftsprecher Peter Hackmann sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, man peile die Überführung „Carnival Jubilee“ den Zeitraum „Ende Oktober beziehungsweise Anfang November an“. Hackmann ergänzt: „Wie immer ist der Termin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final und abhängig von der Wetterlage.“

„Carnival Jubilee“ letztes „Helios“-Schiff

Die „Carnival Jubilee“ markiert als jüngstes Schiff der Papenburger Meyer Werft zugleich den Abschluss des größten zusammenhängenden Kreuzfahrtschiffbau-Auftrags der Meyer-Werft-Gruppe. Seit 2018 entstanden am Meyer-Stammsitz in Papenburg sowie bei Meyer Turku in Finnland neun mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiffe der „Helios“-Baureihe für die verschiedenen Marken der US-Carnival Corporation.

Mit einer Länge von 345 Metern bietet der Luxusliner auf 20 Decks Platz für bis zu 5400 Passagiere. Nach einer Transatlantikreise vom britischen Southampton aus, wird der Neubau in Galveston im US-Bundesstaat Texas stationiert. Von dort ist ab dem 23. Dezember 2023 die erste Kreuzfahrt in die Karibik geplant.