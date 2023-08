Seit 2021 werden am Campus Papenburg in Form eines berufsbegleitenden Studiums medizinische Fachkräfte zu sogenannten Physician Assistants (PA) ausgebildet. Ein PA ist eine studentisch ausgebildete Hilfskraft für den Hausarzt.

Entlastung für die Ärzte

Angesichts zunehmend weniger Ärzten vor allem auf dem Land sollen PAs helfen, Lücken in der medizinischen Versorgung zu schließen. Das bedeutet gleichwohl nicht, dass sie einen Arzt ersetzen. Vielmehr geht es darum, Ärzte im Sinne der Patienten zu entlasten, die Gesamtverantwortung für eine medizinische Behandlung bleibt beim Arzt.

Am Campus werden zum nächsten Semester die Lehr-Kapazitäten erweitert. Dann wird ein weiterer Hörsaal zur Verfügung stehen. Er hat 36 Plätze.

Wie Campus-Leiter und Allgemeinmediziner Dr. Volker Eissing betont, ist die Erweiterung dringend erforderlich. „Am 1. Oktober starten wir mit dem vierten Studiengang“, sagt Eissing. Derweil werden die ersten Physician Assistants ihr Studium im Frühjahr 2024 nach dann acht Semestern abschließen.

Innerhalb von drei Wochen wurde der vierte Hörsaal hergestellt. Darüber freuen sich (von links) Monika Sürken, Veronika Kasicki, Anastasia Weizel, Michael Kasicki, Vanessa Temmen, Dr. Volker Eissing und Ayline Schlarmann. Foto: Gerd Schade

Tag der offenen Tür am 3. September 2023

Wer sich persönlich ein Bild davon machen möchte, was und wie es am Campus läuft, hat dazu am kommenden Sonntag, 3. September 2023, Gelegenheit. Von 13 bis 17 Uhr lädt der Campus zu einem Tag der offenen Tür in den alten Industriehallen der früheren Firma Höveler & Dieckhaus ein. Gezeigt wird unter anderem die Sonografie verschiedener Organe sowie die Wundversorgung im ambulanten Bereich.

Apropos Organe: Wer mag, kann die Arbeit am Campus buchstäblich auf Herz und Lunge prüfen. Unserer Redaktion zeigen Eissing und einige Studierende gleich drei echte menschliche Herzen sowie eine Lunge, die auch am Sonntag in Augenschein genommen werden dürfen.

Zum Anschauungsmaterial gehört auch eine menschliche Lunge. Foto: Gerd Schade

Neben einem (etwa faustgroßen) gesunden werden zwei kranke Herzen zu sehen sein. Eines ist größer als das gesunde und präsentiert sich „leicht dekompensiert“ nach einem Herzinfarkt, wie Eissing erläutert.

Ein Herz wie ein Fußball, dem die Luft ausgegangen ist

Das dritte Herz ist derweil infolge einer schweren Erkrankung „maximal vergrößert“. Eissing vergleicht es mit einem Fußball, in dem nicht mehr genug Luft steckt. Funktionen, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Organe werden auch anhand des Anatomietisches erläutert.

Zu den besonderen Errungenschaften am Campus Papenburg gehört der Ananomietisch, der wie ein gigantisches Tablet funktioniert. Darin stecken Daten von vier Menschen, die sich nach dem Tod der medizinischen Lehre zur Verfügung stellen. Foto: Gerd Schade

Wie das PA-Studium ist auch der Tag der offenen Tür praxisorientiert. Wer sich beispielsweise in der Wundversorgung ausprobieren möchte, kann Schweinehaut, wahlweise auch Silikon, schneiden und nähen. Überdies werden auch kostenfrei Ultraschalluntersuchungen sowie Untersuchungen der Halsschlagader und der Schilddrüse angeboten.

Auf Schweinehaut Schneiden und Nähen wird den Besuchern ebenfalls ermöglicht. Wahlweise können sie aber auch auf Silikon zurückgreifen. Archivfoto: Gerd Schade

Tombola, „Teddy-Ambulanz“ und Typisierungsaktion

Demonstrieren werden die Studierenden außerdem das Reanimieren, auch von Kindern. Gezeigt wird das Innere eines Rettungswagens sowie die „Teddy-Ambulanz“, das heißt der Umgang mit jungen Patienten. Eine Typisierungsaktion des Vereins Leukin für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei und eine Tombola runden das Angebot am Tag der offenen Tür ab.

Darüber hinaus steht die Veranstaltung im Zeichen der ersten Studienreise nach Burundi. In dem kleinen ostafrikanischen Staat, genauer gesagt in dem Ort Gatumba, unterstützt der Campus mithilfe Studierender den Aufbau eines Krankenhauses. Bindeglied zwischen Papenburg und Gatumba ist Dr. Evariste Gafumbegete. Er ist Dozent am Campus und Chefarzt für Pathologie am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen. Gafumbegete stammt aus Burundi, einem der ärmsten Länder der Erde.

Medizinisches Gerät für Krankenhaus in Burundi gesucht

Im Gepäck ihrer einwöchigen Exkursion im September haben die Studierenden medizinische Ausstattung, darunter einen Sonografiegerät, Defibrillatoren und 7000 OP-Masken. Gesucht wird überdies jede Art von technischem Gerät, „das hier vielleicht als veraltet gilt, in Burundi aber höchst willkommen ist“, wie Eissing. Auch Geldspenden seien willkommen.

Weitere Info und Kontakt: campus-papenburg.net, Telefon 04961 7732890.