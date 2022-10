Anna und ihr Sohn Thomas Bladowski haben zusammen das Café Nova am Splitting aufgebaut. Foto: Anna Niere up-down up-down Café Nova ist ein Herzensprojekt Warum Thomas und Anna Bladowski ein Café am Obenende eröffnet haben Von Anna Niere | 27.10.2022, 12:13 Uhr

Am vergangenen Samstag hat das Café Nova am Splitting ohne große Ankündigung eröffnet. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen der Kaffeestube am Obenende geworfen. Die Betreiber erklären, warum sie sich gerade hier wohlfühlen.