Bei seinem gemeinsamen Besuch mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann im Grünen Zentrum in Aschendorf bot Bleser seinen Gastgebern vom Landvolkverband sogar eine Wette an: „Wenn Rot-Grün die Wahl gewinnt, werden die 15 Prozent umgeschichtet und damit direkt in grüne Spielwiesen umgeleitet.“ Dass auch Agrarumweltmaßnahmen aus der 2. Säule finanziert werden, wollte Bleser als Ausgleich nicht gelten lassen. Vielmehr handele es sich dabei um einen „Denkfehler“, denn diese Programme glichen lediglich den Minderertrag aus. „Der Landwirt hat unter dem Strich nicht mehr, als wenn er mit guter fachlicher Praxis gewirtschaftet hätte, die 15 Prozent fehlen aber weiterhin.

Bleser hält es indes für „nicht ganz ausgeschlossen“, dass sich die Umsetzung der Agrarreform noch um ein weiteres Jahr verzögert, denn sämtliche Rechtstexte müssten noch verfasst werden. Er geht davon aus, dass, wenn auch das EU-Parlament noch „etwas bockt“, das Reformpaket im Grundsatz nicht mehr verändert wird. Er schwor die Landwirte darauf ein, sich nach einer Zeit der Überproduktion und Preisstützung weiter auf die Märkte einzustellen. „Wer was anderes sagt, treibt die jungen Landwirte in eine Richtung, in der sie nicht glücklich werden.“

Nicht glücklich werden könnte indes die EU mit dem sogenannten Greening, also der Pflicht der Landwirte, künftig auf fünf Prozent ihrer Fläche der Ökologie Vorrang einzuräumen. Im Zusammenspiel mit einer geringeren Direktzahlung und zugleich erhöhten Auflagen warnte Bleser davor, dass „der Schuss auch nach hinten losgehen könnte“, also Landwirte reihenweise der Direktzahlung den Rücken kehren. „Das Greening wird von den Landwirten ganz genau kalkuliert.“

Der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Kreisvereins Aschendorf-Hümmling , Bernd Schulte-Lohmöller aus Borsum, konstatierte angesichts der kommenden Neuregelungen, dass „ein Bürokratiemonster auf uns zukommt“. Auch Bleser geht davon aus, dass es „einen Zirkus geben wird, der ein bis zwei Jahre dauert“.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann stellte indes mit Blick auf das geänderte Baugesetzbuch fest, dass die Einschränkung der Privilegierung zwar eine Herausforderung für die Region sei, man dieser aber gerecht werden könne. Auch Schulte-Lohmöller vertrat die Auffassung, dass die Landwirtschaft damit leben könne. Er verwies aber anhand zweier konkreter Beispiele darauf, dass das Baurecht dennoch auch für Familienbetriebe schwerwiegende Konsequenzen haben könne. So könnten zwei Junglandwirte ihre Zukunftspläne in der Milchviehhaltung nicht umsetzen, weil die Hofstellen zu nah an Wäldern lägen und mit Filtertechnik in den gewöhnlich offenen Kuhställen nichts zu machen sei, um die Stickstoffeintragsgrenze einzuhalten. Schulte-Lohmöller prognostizierte, dass es vermehrt dazu kommen werde, dass dort, „wo nichts ist“, neue große Ställe errichtet würden.

Der Präsident der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes (VEL), Hermann Wester aus Wesuwe, brachte indes das Thema Nitratwerte im Grundwasser ins Gespräch. Er machte auf Auffälligkeiten in der Untersuchung der Nitratgehalte im Grundwasser aufmerksam. Es gebe Karten für Niedersachsen, die ausgerechnet in Regionen sich verschlechternde Werte ausweisen würden, in denen es kein Vieh gebe. Und auch im Emsland gebe es sehr unterschiedliche Ergebnisse. „Das ist eine Sache, der Sie sich annehmen müssen“, so Wester.