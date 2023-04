Das Gemälde, das vom Künstler H. J. Hensen 1988 erstellt wurde, zeigt das Bürofachgeschäft in den 1950er-Jahren im Gebäude an der Friederikenstraße 44 in Papenburg. Für großere Aufmerksamkeit und Verwechslung sorgte damals die Inschrift im Schaufenster „Hans Albers vorübergehend hier“.

Foto: Repro Iris Kroehnert up-down up-down