Die Rheiderlandstraße wird hinter der Meyer Werft aufgrund von Brückenarbeiten halbseitig gesperrt. Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Arbeiten an Brücke Papenburg: Rheiderlandstraße wird halbseitig gesperrt Von Mirco Moormann | 21.10.2022, 15:23 Uhr

Die Arbeiten an der Emsbrücke an der Meyer Werft in Papenburg gehen weiter. Ende Oktober wird die Rheiderlandstraße in Richtung Ostfriesland halbseitig gesperrt - und das für eine längere Zeit.