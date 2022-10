Wegen Schäden am Holz wird der Oberbau der Holzklappbrücke zurückgebaut. Symbolfoto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Neues Bauwerk in Planung Brücke am Splitting in Papenburg wegen Bauarbeiten gesperrt Von Kristina Roispich | 01.10.2022, 08:16 Uhr

Aufgrund von Schäden am Holz wird der Oberbau der Holzklappbrücke an der Ecke Splitting/Spillmannsweg am Obenende in Papenburg in der kommenden Woche zurückgebaut.