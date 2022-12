Die Angeklagten sollen für den Brand dieses Autos am Cramersweg in Aschendorf im November 2020 verantwortlich sein. Archivfoto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Verhandlung am Amtsgericht Brandserie in Papenburg: Belastende Aussage der letzten Zeugin Von Britta Kothe | 08.12.2022, 17:13 Uhr

Wegen Brandstiftung in sechs Fällen in Papenburg und Aschendorf müssen sich zwei junge Männer vor dem Amtsgericht in Papenburg verantworten. Die Aussage der letzten Zeugin hat die Angeklagten nun weiter belastet.