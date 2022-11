Dieses Auto brannte am Cramersweg in Aschendorf im November 2020 vollständig aus. Archivfoto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Verhandlung am Amtsgericht Brandserie in Papenburg: Zeugen berichten von Benzinspur Von Britta Kothe | 01.11.2022, 09:45 Uhr

Nach einer Brandserie Ende 2020 in Papenburg und Aschendorf sind zwei junge Männer aus dem nördlichen Emsland am Amtsgericht angeklagt. Zeugen konnten am zweiten Verhandlungstag nicht wirklich zur Aufklärung beitragen.