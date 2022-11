Der Brand in dieser Holzhütte in Herbrum im Oktober 2020 soll ebenfalls auf das Konto der Brandstifter gehen. Dort konnten die Flammen rechtzeitig gelöscht werden. Archivfoto: Stadt Papenburg/Feuerwehr up-down up-down Verhandlung muss fortgesetzt werden Brandserie in Papenburg: Neue belastende Indizien vor Gericht Von Britta Kothe | 25.11.2022, 12:01 Uhr

Zwei junge Männer sind unter anderem wegen Brandstiftung in sechs Fällen in Papenburg und Aschendorf angeklagt. Eigentlich sollte am dritten Verhandlungstag am Amtsgericht Papenburg das Urteil gesprochen werden, doch es kam anders.