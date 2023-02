Das Logistikzentrum der Meyer Werft liegt bereits im Hafenerweiterungsgebiet. Es ist seit knapp zwei Jahren in Betrieb. Archivfoto: Meyer Werft up-down up-down Grundstückskauf, Erschließung, Logistik Bokeler Bogen: So steht es um die Hafenerweiterung in Papenburg Von Gerd Schade | 20.02.2023, 11:47 Uhr

Mit der Teilverlegung der Rheiderlandstraße in Papenburg soll es in diesem Jahr so richtig losgehen. Aber wie steht es um die geplante Hafenerweiterung im Bokeler Bogen?