Aussage an Schule in Papenburg „Der böse Russe": Mädchen (9) versteht die Welt nicht mehr Von Christian Belling | 04.03.2022, 16:16 Uhr

Mit Tränen in den Augen ist in dieser Woche ein neunjähriges Mädchen aus Papenburg von der Schule nach Hause gekommen. Die Eltern sind wütend, weil ein Lehrer nach ihrer Auffassung wenig einfühlsam mit der Grundschulklasse über den Krieg in der Ukraine gesprochen habe.