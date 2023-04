Startklar für den OLB-Citylauf in Papenburg sind (von links) Pasquale Hammers, Lia Hardy und Hermann Rößing. Foto: Sammlung Rößing up-down up-down Besondere Premiere Blind: Lia Hardy beim OLB-Citylauf 2023 in Papenburg am Start Von Gerd Schade | 21.04.2023, 07:33 Uhr

Für Lia Hardy ist der OLB-Citylauf in Papenburg etwas ganz Besonderes. Die 13-Jährige ist von Geburt an blind. Am Sonntag, 23. April 2023, geht die Schülerin aus Ostfriesland erstmals bei einer großen Laufveranstaltung an den Start. Sie hat aber noch viel größere Ziele.