2700 Legehennen bevölkern zwei Stallungen mit einem Freigelände in der Größe von insgesamt 1,2 Hektar. Das entspreche 4,4 Quadratmeter pro Tier, rechnen Jordan und Menger vor. Der Bioland-Verband, dem der Ökohof angeschlossen ist, sowie die EU-Bio-Verordnung schrieben nur vier Quadratmeter vor. Von dem jüngsten Betrugsskandal, bei dem auch Bio-Betriebe in Verdacht stehen, Legehennen auf engstem Raum gehalten zu haben, sieht sich der Ökohof meilenweit entfernt.

Erzeugerkette

Die Erzeugerkette sei nahtlos transparent von der Herkunft der Junghennen über das verwendete Futter bis zur Vermarkung der Eier. „Wir werden dreifach kontrolliert“, verweist Menger auf die Bioland-Kriterien, die EU-Richtlinien sowie Vorgaben des Kontrollvereins für artgerechte Tierhaltung.

Auf den Eiern des Ökohofs prangt im Erzeugercode die Ziffer „0“ für ökologische Haltung. Künftig soll laut Jordan noch der Bioland-Stempel dazukommen, um sich deutlicher von den EU-Bio-Eiern abzugrenzen, die ebenfalls unter „0“ firmieren. Denn unter den Maßgaben der EU-Richtlinie könnten Produzenten Stallungen mit mehr als 10000 Tieren einrichten. Dies sei unter den Bioland-Vorgaben gar nicht möglich. So seien beispielsweise deutlich niedrigere Tierzahlen pro Hektar (Bioland: 140 Legehennen/EU-Bio: 230) sowie die Verwendung von wesentlich mehr Futter aus dem eigenen Betrieb (50/20 Prozent) vorgeschrieben. Der Ökohof bewirtschaftet 20 Hektar, auf dem in erster Linie Bio-Roggen angebaut wird. Elf Hektar würden hier angesichts der 2700 Legehennen ausreichen, um die Bioland-Messlatte zu überqueren.

Qualität hat allerdings seinen Preis: Ein Ökohof-Ei der Größe L kostet im hofeigenen Bioladen 29 Cent. Der Preis werde allerdings in Kürze anziehen, verwies Menger darauf, dass niedersachsenweit im Durchschnitt 36 Cent pro Bio-Ei verlangt würden.

Wer übrigens prüfen will, ob er auch ein echtes Ökohof-Ei in den Händen hält, kann dies aus dem Erzeugercode „0-DE-0350441“ ersehen. Hinter „03“ für Niedersachsen folgt mit der „5044“ die Kennzeichnung für die Hennenhaltung des Ökohofs. Die „1“ am Schluss steht für die Stallnummer.