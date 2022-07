Die Papenburger dominierten in den ersten 45 Minuten die Partie nach Belieben. Folgerichtig gelang Blau-Weiß nach knapp einer halben Stunde ein Doppelschlag zum 2:0. Sören Sorge (27.) und Peter Landel (29.) erzielten die Treffer. Während Lohne völlig von der Rolle war, hatten die Gäste weitere Chancen, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Eric Bruns vergab die größte Möglichkeit für Papenburg. „Wir hätten vor der Halbzeit das dritte Tor machen müssen“, haderte BW-Coach Thomas Priet nach der Partie.

In der Halbzeitpause jedoch muss Union-Trainer Hardy Stricker wohl die passenden Worte gefunden haben. Seine Schützlinge kamen deutlich aggressiver und engagierter aus der Kabine. Nach einer guten Stunde brachte Stricker Julio Armando Casco in die Partie. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung sollte sich diese bereits auszahlen – Casco gelang der Anschlusstreffer (67.). Die Lohner drängten nun auf den Ausgleich und wurden nur wenige Minuten später belohnt: Nach einer Notbremse von Peter Landel sah der Papenburger in der 70. Minute die Rote Karte. Der anschließende Freistoß wurde zu Patrick Foppe gespielt, der den zweiten Lohner Treffer markierte (71.).

Papenburg wehrte sich in den letzten Minuten in Unterzahl mit allen Kräften, die Lohner hatten jedoch einige weitere hochkarätige Möglichkeiten, sodass Blau-Weiß schließlich sogar mit dem Unentschieden zufrieden sein muss. „Wir haben in der ersten Halbzeit unheimlich schlecht gespielt. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich meinem Team in der Halbzeit den Kopf waschen musste“, so Stricker nach dem Spiel. „Im zweiten Abschnitt haben die Jungs das dann super gemacht, und wir hätten eigentlich sogar gewinnen müssen.“ In eine ähnliche Kerbe schlug auch Priet nach Spielende: „So paradox das auch klingt, wir müssen am Ende froh darüber sein, hier überhaupt etwas Zählbares mitgenommen zu haben.“