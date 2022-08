Im Wahlkreis 82 Papenburg tritt Bettina Langerhuizen-Kubiak bei der Landtagswahl für die Linke an. FOTO: Langerhuizen-Kubiak up-down up-down Landtagswahl 2022 Bettina Langerhuizen-Kubiak tritt für Die Linke im Wahlkreis Papenburg an Von Mirco Moormann | 24.08.2022, 11:13 Uhr

Am 9. Oktober wird das Landesparlament in Hannover neu gewählt. Für den Wahlkreis 82 Papenburg tritt dann auch Bettina Langerhuizen-Kubiak an. Die 51-Jährige ist die Kandidatin der Linken im nördlichen Emsland.