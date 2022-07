Gerade in Betrieb genommen: Die Pulverbeschichtungsanlage des Schiffbauzulieferers ND Coatings FOTO: ND Coatings up-down up-down Beschichtungsanlage gekauft Schiffbauzulieferer ND Coatings investiert Von PM. | 24.02.2012, 16:25 Uhr

In eine neue Pulverbeschichtungs- anlage hat der Schiffbauzulieferer ND Coatings in Papenburg rund eine Million Euro investiert. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, dient die Maschine der Beschichtung von Schiffbauteilen. ND Coatings ist im Bereich Korrosionsschutz und Oberflächenbearbeitung tätig und beschäftigt derzeit 29 Mitarbeiter.