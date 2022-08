Beim Besuch der Ems-Zeitung erklärte Redakteurin Kristina Roispich den Gästen Bernd Althusmann und Hartmut Moorkamp (links) die digitale Zeitungsproduktion. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down CDU-Spitzenkandidat in Papenburg Bernd Althusmann im Emsland: Schutzkategorie für den Wolf herabsetzen Von Mirco Moormann | 23.08.2022, 13:57 Uhr

Die Landtagswahlen in Niedersachsen kommen näher, und auch die Wahlkampftermine der Politiker nehmen zu. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann will Ministerpräsident in Niedersachsen werden - nun war er auch im Emsland unterwegs.