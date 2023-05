„Unser Herzblut hängt weiter an der Werft, unseren Mitarbeitern und an der Region“, sagt Bernard Meyer. Foto: Christoph Assies up-down up-down Arbeitsjubiläum und Geburtstag Was Bernard Meyer sich und der Meyer Werft am meisten wünscht und | 24.05.2023, 05:46 Uhr Von Gerd Schade Christoph Assies | 24.05.2023, 05:46 Uhr

An diesem Mittwoch vollendet Bernard Meyer, Seniorchef der Meyer Werft in Papenburg, sein 75. Lebensjahr. Gleichzeitig ist es sein 50-jähriges Arbeitsjubiläum in dem Familienunternehmen, das er in sechster Generation führt. Im Interview blickt er zurück, gibt Einblicke in die gegenwärtige Situation im Schiffbau und äußert Wünsche für die Zukunft des Unternehmens.