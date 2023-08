Wie die Meyer Werft mitteilt, wird Bernd Eikens der neue „Group CEO“, also der Chef der Meyer Gruppe. Der gebürtige Aschendorfer arbeitet seit 25 Jahren in verschiedenen Managementpositionen für den Papierhersteller UPM, der auch in Dörpen ansässig ist. Seit 2013 ist er Mitglied der Führungsetage des Unternehmens.

Die internationale Karriere von Eikens umfasst Positionen in den USA, China, Deutschland und Finnland. Zuletzt leitete er die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts bei UPM mit einem Investitionsvolumen von 3,5 Milliarden Dollar, heißt es seitens der Werft.

Ab Dezember 2023 tritt Bernd Eikens in die Meyer Gruppe ein. Foto: Meyer Werft

Auch die Meyer Werft kennt Eikens schon einige Jahre: Seit 2019 ist er Mitglied des Beirats von Meyer Turku, hat somit die Schiffbauindustrie im Allgemeinen und besonders auch die Meyer Gruppe kennengelernt. Er hat einen Master in Maschinenbau von der Technischen Universität Darmstadt und weitere Abschlüsse im Chemieingenieurwesen und Lieferkettenmanagement. Im Dezember 2023 wird Eikens offiziell in die Gruppe eintreten.

Mit der Personalie Eikens ändert sich auf der Werft noch einiges mehr. Laut Mitteilung wird das Führungsteam unter dem Motto „The New Meyer Way“ neu strukturiert. Es wird eine neue Management-Ebene eingerichtet, die alle Aktivitäten und Entwicklungen in der Meyer Gruppe steuern wird. Diese breitere Führung soll das Kerngeschäft stärken und neue Geschäftsfelder weiterentwickeln.

Bernd Eikens wird Verantwortung für Meyer Werft in Papenburg übernehmen

Bernd Eikens wird als CEO der Gruppe für die weltweiten Aktivitäten im Schiffbau und die Meyer Werft in Papenburg verantwortlich sein. Nach 50 Jahren im Unternehmen wird sich Bernard Meyer, der gerade 75 Jahre alt geworden ist, im Beirat der Meyer Gruppe auf nicht-operative Themen konzentrieren. Tim Meyer wird Sprecher der Inhaber-Familie und repräsentiert das Unternehmen unter anderem gegenüber Kunden. Zusätzlich wird er weiterhin als CEO von Meyer Turku Oy tätig sein, eine Position, die er bereits seit 2020 innehat.

Thomas Weigend wird zum Verkaufsvorstand ernannt. Er wird die ganzheitliche Kundenschnittstelle und werftübergreifende Kapazitätsplanung leiten sowie die neuen Geschäftsfelder Meyer Floating Solutions und Meyer Re weiterentwickeln. Jan Meyer wird die Entwicklung neuer Geschäftsfelder rund um die Neptun Werft einschließlich des neuen Geschäftsbereichs Offshore-Wind, sowie die Technologieentwicklung führen. Diese neuen Geschäftsbereiche werden laut Werft voraussichtlich erheblich wachsen.

Bernard Meyer überzeugt von neuem Werftchef Eikens

Der scheidende Chef Bernard Meyer meint: „Bernd Eikens passt perfekt zu unserer Meyer Gruppe, da er internationale Führungserfahrung mit einem starken Hintergrund in unternehmerischer Führung und Projektmanagement mitbringt.“ Darüber hinaus sei es ein großer Vorteil, dass er Managementerfahrung sowohl in Deutschland als auch in Finnland habe.

Eikens freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit: „Im Rahmen meiner Beirats-Arbeit für die Meyer Gruppe habe ich mich mit den Themen des Schiffbaus in Europa vertraut gemacht und ich bin zuversichtlich, dass wir ein starkes Team bilden werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“