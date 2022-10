Dabei überbrachte er zwei Botschaften des Bischofs Monsignore Fongoro. Zum einen den Dank des Bischofs und der zahlreichen Familien, die durch die Spenden aus der Pfarreiengemeinschaft Unterstützung erfahren hatten. „Auch die kleinsten Gesten und Gaben haben eine große Wirkung in Mali“, übersetzte Geneviève Wentrup von der Mali-Gruppe.

Abbé Germains zweiter Auftrag war, zu berichten, wie es in dem Land tatsächlich aussieht. Dabei betonte der Priester, dass es sich bei diesem Krieg nicht um einen Religionskrieg handele. Christen und Muslime hätten, so Abbé Germain, bis vor den Unruhen sehr gut zusammengelebt, auch innerhalb eines Ortes. Sie hätten gemeinsam Hütten oder Brunnen gebaut und sich auch gegenseitig zu den jeweiligen religiösen Festen und Feiertagen besucht. „Man konnte nie sagen, dass es Probleme gab“, berichtete Germain.

Zerstörte Kirchen

Das jedoch hat sich nun geändert. Fotos aus dem Gebiet zeigten zerstörte Kirchen und Schulen sowie geplünderte und verwüstete Archive der Gemeinde. Während des Krieges habe es vereinzelt Misstrauen zwischen den Christen und Muslimen gegeben, aber allmählich normalisiere sich das Verhältnis wieder, berichtete er weiter. In den Partnergemeinden sei der Zulauf der Gläubigen in den Messen sehr groß, auch aus Dankbarkeit dafür, dass alle fünf Gemeinden im Dogonland von den direkten Kampfhandlungen verschont geblieben seien. In der Gemeinde Gao zeigesich ein anderes Bild: „Dort gibt es keine Christen mehr. Die Gemeinde existiert praktisch nicht mehr“, so der Priester.

Zu Beginn des Treffens hatte Abbé Germain den Gemeindemitgliedern das Land und seine Diözese, die eine der größten in Mali ist, vorgestellt. Zum Bistum gehören 600 kleine Gemeinden, die von 20 Priestern versorgt werden. Auf die Frage, wie dieses zu bewältigen sei, erklärte der Priester, dass Laienhelfer („Animateure“) und Katecheten die Priester und Ordensschwestern unterstützten. Ohne sie sei die seelsorgerische Arbeit nicht möglich. Einige der Gemeinden und Dörfer würden den Priester nur einmal im Jahr zu Gesicht bekommen.

Abbé Germain wies darauf hin, dass der Bischof Monsignore Fongoro im Juni eine Reise nach Europa plane und dann natürlich auch nach Aschendorf kommen werde. Die Mitglieder der Mali-Gruppe hoffen, dass sich die Lage bis dahin wieder entspannt hat. Ihren nächsten Einsatz für Mali hat die Gruppe auf dem Pfarrfest am 23. Juni. In Zukunft sollen die Schulpartnerschaften und die Malariavorsorge ausgebaut werden. Das soll durch die Verteilung von Moskitonetzen in Krankenstationen und durch Aufklärung in Hygienefragen geschehen.