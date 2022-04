„Die Resonanz ist überwältigend, wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich danke allen freiwilligen Helfern, die die Veranstaltung am Wochenende ermöglicht haben“, so Nordmann auf Anfrage.

Das Konzert der Band „Hearts fear“ lockte mehr als 1100 Besucher auf den Schützenplatz in Völlenerfehn. Für die vierköpfige Band war es bereits das dritte Konzert zugunsten des Papenburger Vereins.

Die Nyeri Kinderhilfe leistet konkrete und nachhaltige Hilfe in der kenianischen Stadt Nyeri. Derzeit werden in einem Waisenhaus Straßenkinder und Aidswaisen unterstützt. „Wir setzen uns für eine vernünftige Schul- und Berufsausbildung ein“, erklärt Nikolaus Nordmann. Mit dem nun gespendeten Geld könne man die Schulgelder für ein Jahr im Voraus bezahlen. In der Vergangenheit habe man die Gebäude des Kinderheimes gekauft und so die Weiterentwicklung des Projektes langfristig sichern können. „Wir sind in Deutschland und vor Ort in Kenia ein eingetragener Verein und erfahren mittlerweile auch von Unternehmen aus Afrika große Unterstützung“, so Nordmann.

Als Großprojekt für die Zukunft visiert Nordmann eine Erweiterung des Kinderheimes an. Im Januar sind die Papenburger wieder in Afrika und helfen mit den nun erhaltenen Spendengeldern vor Ort. „Die Flüge sind schon gebucht“, so Nordmann.