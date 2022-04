Mit insgesamt fünf Krippen- und Regelgruppen startet die Kita Homeric in Papenburg ihren Betrieb. FOTO: Insa Pölking Beinahe alle Plätze belegt Kita Homeric mit 105 Plätzen am Obenende in Papenburg fertiggestellt Von Insa Pölking | 23.04.2022, 14:25 Uhr

Nach etwa eineinhalb Jahren Bauphase ist die Kindertagesstätte (Kita) Homeric am Obenende in Papenburg fertiggestellt. Die Einrichtung geht mit insgesamt fünf Krippen- und Regelgruppen an den Start.