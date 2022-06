17 Grundstücke sind in dem kleinen Baugebiet in Aschendorf vorgesehen. FOTO: Gerd Schade up-down up-down Zwischen Emdener Straße und B70 Bauplätze in Aschendorf werden deutlich teurer Von Gerd Schade | 28.06.2022, 10:37 Uhr

Wer den Zuschlag für eines der Grundstücke in einem Neubaugebiet in Aschendorf erhält, muss dafür wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen als bisher geplant.