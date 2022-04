Zum Bücherbasar in der Papenburger Kesselschmiede laden die AI-Mitglieder (von links) Gerold Siemer, Ulrich Böckmann und Mechthild Germann am 23. und 24. April ein. FOTO: Amnesty International Gruppe Papenburg Zehn Tonnen Lektüre Amnesty Papenburg lädt am 23. und 24. April zum Bücherbasar ein Von Insa Pölking | 19.04.2022, 14:46 Uhr

So ziemlich jedes Genre ist beim Bücherbasar in der Kesselschmiede in Papenburg im Angebot. Es könnte die letzte Veranstaltung dieser Art der Papenburger Ortsgruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) sein.